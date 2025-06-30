Computable Career Guide - Cybersecurity-pro of toch liever bij de politie?

Heuse jobbeurzen zijn Cybersec Europe en Cybersec Netherlands (10-12 september in Utrecht) nog niet. Op deze vakbeurzen voor iedereen die met cybersecurity bezig is, komt het loopbaanaspect wel prominenter dan voorheen naar voren.





1. Cybersecurity is oorlog om talent

Meer dan vier miljoen security professionals. Zoveel zijn er volgens het World Economic Forum wereldwijd tekort. En dus werd er her en der op de stands van Cybersec Europe in Brussels Expo eind mei af en toe ook wel voorzichtig gepolst naar een job- of carrièreswitch.

Cybersecurityprofessionals behoren nu eenmaal tot de knelpuntberoepen: de vraag naar goed opgeleide experts is veel groter dan het beschikbare aanbod. Het vakgebied vereist diepgaande technische kennis, voortdurende bijscholing en een scherp analytisch vermogen, wat de instapdrempel verhoogt.

In 2024 waren security engineers, volgens de Amerikaanse vakvereniging CyberSN, de meest gevraagde cyberbeveiligingsfunctie, gevolgd door analisten en DevSecOps-professionals. Dit zijn bekende titels, rollen die lang als essentieel zijn beschouwd voor het bouwen en onderhouden van veilige systemen.

Maar het momentum is aan het verschuiven op de security jobmarkt. Technische functies vallen wat terug in de vacaturecijfers. In de afgelopen drie jaar zijn de vacatures voor DevSecOps-functies bijvoorbeeld met bijna de helft gedaald. Deze evolutie reflecteert volgens CyberSN een bewuste herijking van hoe bedrijven hun teams structureren.





2. Cybersecurity is niet-technisch

De tijd dat cybersec-profielen vooral technisch georiënteerd waren, lijkt voorbij. Het inhuren van beveiliging is ook meer en meer gericht op niet-technische vaardigheden en profielen. Zo speelt de invloed van de zogenaamde grc (= governance, compliance en risk management) een grote rol.

Van alle onderzochte categorieën in cybersecurity groeiden dergelijke grc-functies het sterkst in 2024. Directies en toezichthouders verwachten van cyberbeveiligingsleiders dat ze risico’s meten en rapporteren in termen van bedrijfsimpact. Dat vraagt om professionals die beveiligingsactiviteiten kunnen verbinden met corporate governance-frameworks. Het gaat naast security readiness ook om audit readiness.